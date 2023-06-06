اجتماع تنسيقي للجهات الرقابية بصحة بجنوب سيناء

استعداداً لعيد الاضحى..

تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واستعداداً لاستقبال عيد الاضحي المبارك، تم اليوم عقد اجتماع تنسيقي بين الجهات الرقابية بالمحافظة بمكتب الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وبحضور كلأ من الدكتورة رحاب خالد الجوهري مدير مديرية الطب البيطرى، و إبراهيم الحارونى مدير مديرية التموين.

كما حضر عبد الراضي محمود مدير فرع جهاز حماية المستهلك، ومصطفي خليل القائم بأعمال مدير ادارة مراقبة الاغذية وماجد رجب مسئول التحقيقات بفرع جهاز حماية المستهلك، و رضا عبد الموجود مدير مكتب وكيل وزارة الصحة وذلك للتنسيق والقيام بحملات مشتركة بين تلك الجهات وذلك لضمان سلامة وجودة الغذاء المقدمة لجميع المواطنين استعداداً لاستقبال عيد الاضحي والقيام بحملات مشتركة دورية في المستقبل ، بجميع مدن المحافظة.