محافظ جنوب سيناء: توفير 2065 فرصة عمل ضمن برنامج مشروعك

اشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه يوجد اهتمام كبير بالشباب الخريجين على مستوى كافة مدن المحافظة لتوفير فرص عمل لهم، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية على الحرف المهنية المختلفة، أو إقامة أكشاك للأسر الأولى بالرعاية.

إضافة إلى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" الذي ساهم في زيادة فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة.

و أنه جرى تنفيذ 533 مشروع ضمن برنامج "مشروعك" لنحو 2065 شاب على مستوى كافة مدن المحافظة، وبلغت تكلفة هذه المشروعات 135,8 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المحافظة لم تغفل أيضًا تنظيم الدورات التدريبية المجانية على حرف الخياطة والتريكو، والنجارة والأثاث، والسباكة لإكساب الخريجين المهارات اللازمة للعمل.

وأكد أنه جرى إنشاء شارع 306 بمدينة طور سيناء، بتكلفة 5 مليون جنيه، يتضمن 24 محل تجاري وخدمي للشباب، إضافة إلى إنشاء 1675 محل تجاري بكافة مدن المحافظة لنفس الغرض، بجانب استخراج 143 تصريح تاكسي، و135 تصريح ميكروباص للعمل بمدن المحافظة.

كما أنه جرى الموافقة على تخصيص 122 كشك للأسر الأولى بالرعاية على مستوى مدن المحافظة، وأيضًا تخصيص أراضي خدمية بالأحياء المختلفة، وجار اتخاذ إجراءات طرحها بجميع المدن.