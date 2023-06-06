مهرجان شرم الشيخ المسرحي يستعد لدورته الـ8 بإعادة تشكيل لجانه

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، الاستعداد لإطلاق دورته الثامنة، والمنتظر إقامتها في نوفمبر المقبل، و إعادة تشكيل اللجنة العليا للمهرجان، وبقية لجانه المختلفة، وهو ما يأتي مع بداية مرحلة جديدة من عمر المهرجان، والتي تطلبت إعادة هيكله.

ويقام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومحافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، يترأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، ويرأس لجنته العليا الفنان محمد صبحي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوى.

وشهد المهرجان، خلال الدورة الأخيرة، التي حملت اسم الفنان نبيل الألفي، إقبالا كبيرا على فعالياته من الشباب، وخاصة نشاط الورش المسرحية، حيث قدم ورشتين، الأولى ورشة الفنان العالمي سكوت تروست، والثانية قدمها المخرج الكبير خالد جلال.