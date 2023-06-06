روي فيتوريا يعقد مؤتمرًا صحفيا .. الأربعاء

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصر غدًا الأربعاء بمقر اتحاد الكرة، للإعلان عن تفاصيل معسكر منتخب مصر في الفترة من 10 إلى 18 يونيو الجاري.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا، يوم 14 يونيو في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، قبل خوض المباراة الودية أمام جنوب السودان يوم 18 من الشهر ذاته.

وكان فيتوريا قد أعلن أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين الذين سيتم استدعائهم لمعسكر الفراعنة في شهر يونيو المقبل، والذي يتخلله مباراتان.

وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر 7 لاعبين هم: محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش وأحمد حمدي وسام مرسي.

وستكون المباراة الأولي يوم 14 يونيو الجاري أمام غينيا بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والثانية ستكون أمام جنوب السودان في لقاء ودي يقام باستاد القاهرة يوم 18 من الشهر ذاته.

وتضم مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار 3 منتخبات أخرى وهي غينيا ومالاوي واثيوبيا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل الجولة الخامسة

1- مصر: 9 نقاط

2- غينيا: 9 نقاط

3- مالاوي: 3 نقاط

4- إثيوبيا: 3 نقاط

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وغينيا يوم 14 يونيور الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب وستنقل عبر قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري للبطولة.