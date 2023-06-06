مفكرون ينتقدون أعمال الشغب في السنغال

انتقده مفكرون سنغاليون الأحداث التي لحقت البلاد خلال الأيام الماضية، واصفين إياها بـ "الانجراف الاستبدادي"، موجهين اللوم للرئيس ماكي سال على الاندلاع في أعمال العنف.

ونشر المفكرون محمد مبو غار سار، وفلوين سار، وبوبكر بوريس ديوب، مقالًا " الوضع الحالي في بلادنا نتيجة الانجراف الاستبدادي".

وأضافوا أن البلاد تعاني أعمال شغب وعنف منذ سنوات، بعد إدانة المعارض عثمان سونكو، ونتج عنه سجن لمدة عامين في قضية إثارة الشباب للفتنة.

وأوضحوا: "أن سجنه أثار فتنة وشغباً في البلاد، لن الشارع السنغالي مقتنع بنزاهة يده، لذلك المحاكمة السنغالية تريد القضاء علي الشاب الأربعيني مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وبعد إعلانه خوضه في الانتخابات".

قالوا :" إن سال، الذي انتخب في عام 2012 وأعيد انتخابه في عام 2019 ، مدفوع برغبته في البقاء في السلطة بأي ثمن، ويعد من بين الأزمات التي عرفتها البلاد منذ استقلالها".

فاز محمد مبوغار سار بجائزة جونكور الأدبية الفرنسية عام 2021 ، وبوبكر بوريس ديوب جائزة نيوشتاد الأمريكية الأدبية عام 2022 ، وفلوين سار مؤلف مشارك لتقرير تاريخي عن إعادة التراث الثقافي الأفريقي.

أعلنت حكومة السنغال، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات الواقعة بين الشرطة وأنصار زعيم المعارضة عثمان سونكو، ارتفع إلى 15 بينهم أحد عناصر الأمن، فيما طلبت الحكومة من الجيش تقديم الدعم لشرطة مكافحة الشغب التي لا تزال متمركزة حول المدينة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه سلطات السنغال بالعاصمة دكار إزالة الأنقاض وتأمين المتاجر المنهوبة بعد اضطرابات استمرت يومين.

وقال متحدث باسم الشرطة، عبر الهاتف، إن الهدوء ساد معظم أنحاء عاصمة السنغال (دكار) على ما يبدو اليوم، لكن لا يزال التوتر قائمًا بعد أن أودت الاحتجاجات العنيفة في مدن عدة بحياة 6 أشخاص أمس الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 15 في اليومين السابقين، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

عدد القتلى هذا يتجاوز عدد من لقوا حتفهم في الاحتجاجات التي استمرت أياما عدة في السنغال قبل عامين عندما خرج أنصار زعيم المعارضة عثمان سونكو إلى الشوارع لأول مرة بسبب محاكمة اغتصاب قالوا إنها ذات دوافع سياسية.

وينفي سونكو ارتكاب أي مخالفات.

الوقوف في وجه السلطات

وصدر حكم بحق سونكو بالسجن عامين يوم الخميس بتهمة إفساد الشباب، وهو حكم قد يمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية في فبراير، مما أثار موجة من الاضطرابات بعدما استجاب المحتجون لدعوته للوقوف في وجه السلطات.

ونهبت حشود متجرين على الأقل في محطتي وقود الليلة الماضية في منطقتي أوكام ونجور في دكار، بينما التهمت النيران أحد المتاجر في منطقة جراند يوف المكتظة بالسكان بعد نهبه.

وأعمال الشغب هذه هي أحدث موجة من الاحتجاجات تشهدها السنغال بعد أن كانت تعد لفترة طويلة من أقوى الديمقراطيات في غرب إفريقيا.

وأثارت محاكمة سونكو الاحتجاجات إضافة إلى المخاوف من أن يحاول الرئيس ماكي سال تجاوز فترة الولايتين وخوض الانتخابات مرة أخرى في فبراير. ولم يؤكد سال ذلك أو ينفيه.

ويلقي السنغاليون باللوم على الحكومة في أعمال العنف والخسائر في الأرواح.

وسونكو هو المنافس الرئيسي للرئيس ماكي سال، ويحظى بشعبية بين الشباب في البلاد.

ويصر أنصاره على أن مشاكله القانونية جزء من جهد حكومي لعرقلة ترشيحه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.