كوريا الجنوبية تُعلن رصد مقاتلات روسية وصينية داخل مجالها الجوي

قال جيش كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه أرسل طائرات مقاتلة تحسبًا إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية للبلاد بعد رصده لعدة طائرات عسكرية روسية وصينية داخل المنطقة.

دخلت 4 طائرات عسكرية روسية و4 طائرات عسكرية صينية المنطقة الواقعة قبالة السواحل الشرقية والجنوبية لكوريا الجنوبية قرابة ظهر الثلاثاء، وفق هيئة الأركان المشتركة في سول، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

ومنطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية هي مساحة أوسع من المجال الجوي لبلد ما حيث تجري مراقبة الطائرات لأسباب أمنية، لكن المفهوم غير محدد في أي معاهدة دولية.

خطوات تكتيكية استعدادا لأي حالة طارئة

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي "تعرف على الطائرات الصينية والروسية قبل دخولها منطقة التحديد الجوية.. نشرنا مقاتلات من القوات الجوية للقيام بخطوات تكتيكية استعدادا لأي حالة طارئة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هيئة الأركان المشتركة إن الطائرات الأجنبية الثماني لم تنتهك مجال كوريا الجنوبية الجوي.

تأتي الحادثة بعد أن وافق وزراء دفاع كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة السبت على إنشاء نظام لتبادل البيانات في الوقت الحقيقي حول إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية بحلول نهاية العام.

أيدت كوريا الجنوبية العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا وأرسلت مساعدات إنسانية إلى كييف. لكنها ملزمة بقواعدها الخاصة التي تحظر إمداد الدول المتنازعة بالعتاد الحربي.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية الجنرال "كيم سيونج-كيوم"، بالمفتش العام الألماني للقوات المسلحة الجنرال "كارستن بروير" في سول، لمناقشة الأمن الإقليمي، والحرب في أوكرانيا، والتعاون الثنائي، حسبما ذكر مكتب رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وخلال الاجتماع في مقر هيئة الأركان المشتركة، أعرب "كيم" و"بروير"، عن قلقهما من الحرب الطويلة الأمد في أوكرانيا، ووافقا على توحيد الجهود من أجل الاستقرار في أوروبا والسلام العالمي، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.

كما اتفقا على أنه يتعين على الدولتين توسيع نطاق التعاون الثنائي من أجل الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأعرب "كيم" عن امتنانه لألمانيا والمجتمع الدولي، قائلا إن تنفيذهم الحازم للعقوبات على كوريا الشمالية ساهم في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وطالب أيضا بمواصلة دعم سياسات سول للسلام.

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