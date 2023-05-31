قانون زواج المثليين على طاولة البرلمان في كوريا الجنوبية

اقترح جانج هاي يونج، من حزب العدالة المعارض الصغير، في كوريا الجنوبية، تعديل القانون المدني للبلاد ليشمل أشخاص من نفس الجنس في الزواج، وهو يعد أول مشروع قانون لزواج المثليين.

وأشادت الجماعات المدنية بالمشرعون في كوريا الجنوبية على اقتراح القانون واعتبروها لحظة حاسمة في الكفاح من أجل المساواة، على حد زعمهم.

ويشكل مشروع زواج المثليين في كوريا الجنوبية جزءًا من ثلاثة مشاريع قوانين يُتوقع أن تزيد الضغط على الحكومة لتوسيع فكرة الأسرة بما يتجاوز المعايير التقليدية، ويتعلق مشروعا القانونين الآخرين بالنقابات المدنية وأطفال الأنابيب للنساء غير المتزوجات.

الدستور وزواج المثليين:

ينص الدستور على أن الزواج والأسرة يجب أن يقوما على أساس كرامة الفرد والمساواة بين الجنسين".

يأتي إعلان اليوم في كوريا الجنوبية في أعقاب حكم تاريخي صدر في فبراير الماضي اعترف بالوضع القانوني للأزواج من نفس الجنس لأول مرة فيما يتعلق بالتأمين الصحي الوطني، نظرًا لأن كوريا الجنوبية تواجه أزمة ديموجرافية وشيكة، بما في ذلك معدل المواليد المنخفض القياسي عالميًا، فقد تزايدت الدعوات لإعادة تعريف مفهوم الأسرة.

تم التراجع عن التحركات الرامية إلى توسيع التعريف ليشمل الأزواج المتعايشين أو العائلات الفردية في ظل الإدارة الحالية للرئيس يون سوك يول.

في اليابان، قضت محكمة أمس الثلاثاء بأن الحظر المفروض على الزواج من نفس الجنس غير دستوري.