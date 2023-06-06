مشاهدات أغنية هيثم شاكر الجديدة خلال أسبوع

سجل الفنان هيثم شاكر، بأغنيته الجديدة “البصّة”، أكثر من 300 ألف مشاهدة، وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية هيثم شاكر الجديدة البصّة

الأغنية من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع:وسام عبدالمنعم، وتقول كلماتها" ظهر في اتجاهي لفت لي انتباهي حصل شق الهي ويمي قل اعيد لقيته في ثواني نزلزل كياني عن الناس لهاني وخدني العالم جديد ولا يغيبش عنك جمال ملوش لسان حاجات اجمل من الخيال قلبي لما قال لي الله يا. عيني. بصت عيونه نار بجد هزار ولا يغيبش. عنك حاجه اجمل من الخيال وقال لي الله يعني".

أحدث أغاني هيثم شاكر

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ هيثم شاكر من خلال أغنية “مسيلي على عيونك”، والتي سجلت أكثر من مليون مشاهدة، وتقول كلماتها"مسيلي على عيونك



وياريت تتوصى وبزيادة وصلي سلام مخصوص جدا وموجه كالعادة من قلبي لقلبك قوله واحشني قريب نتقابل

انا عارف ان انت بتنسى لكن تنسى فكله الا ده ليك هنا هنا جوة قلبي وجوايا شوق نفسه يلقاله نهاية وارتاح شوية من سهر لياليه ياه ده انا بعدك مخليني فحالة وانا هحكي ليك انا كنت حاسس ايه

كلامك على بالي بيبقالي ونس بيك بصبر بيه حالي على ليالي غياب ليك وكله يهون عادي عشان خاطر معاليك

وحضنك لو جالي كلام تاني هيتقال عيونك وحشاني وليها عندي استقبال ماظنش يخطرلك لا فعقل ولا فبال.



