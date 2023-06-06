أنور الكموني يشارك في فعاليات منتدى روح  الإنسانية ويلتقي رئيس أيسلندا

التقى جودني يوهانسون رئيس دولة أيسلندا في مقر إقامته بالقصر بيساستاتير أنور الكمونى لاعب التنس المصرى و مؤسس حملة مانحى الأمل العالمية والذى تمت دعوته من خلال فعاليات منتدى روح الانسانية السادس لمدة 3 أيام منواصلة تحت عنوان " إنقاذ العالم من الكوارث "و كان من بين الحضور كلاود تورمز وزير الطاقة في دولة لوكسمبورج و ليزا ريفكي مسؤولة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة والسيد مارتن فريك مدير المكتب العالمي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في ألمانيا و مارك ميلتون مؤسس مؤسسة التعليم من أجل السلام.

أنور الكمونى

و تم أختيار أنور الكمونى لأنه الرياضى الوحيد فى العالم الذى عاد الى التصنيف العالمى بعد فشل في النخاع العظمى و يمثل أمل و قدوة لكل مرضى السرطان حول العالم وهو مؤسس حملة مانحى العالمية التى حققت نجاحات كبيرة من خلال الفعاليات التي اقامتها خلال الفترة الماضية لمرضى السرطان و القلب و ذوى الأحتياجات الخاصة و الأيتام في عدد من دول العالم وجذبت الحملة الأف من المتطوعين حول العالم لنشرها قيم نبيلة و هادفة و هى مساعدة الأخرين التى وصلت إلى ٢١ دولة حتى الآن.