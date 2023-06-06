ضبط عامل شرع في قتل آخر بسبب خلافات مالية بطما

استقبل مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوھاج عامل بأجر مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر تعدى عليه آخر بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات مالية بينهما وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي لمركز طما بوصول "محمد . ع . ع . ا" 21 سنة عامل بأجر ويقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيسر وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "عبد الرحيم . غ . ع . غ" 20 سنة عامل بأجر ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات مالية.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.