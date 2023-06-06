لو فاتك.. شاهد مؤتمر WWDC 2023 من Apple في 23 دقيقة

كانت الكلمة الرئيسية في WWDC 2023 لشركة Apple، ومعها جاءت سماعة الواقع المختلطة التي طال انتظارها للشركة. Apple Vision Pro هو اسم الشركة لدخولها المبالغة في الحوسبة المكانية. تعمل سماعة الرأس بنظام تشغيل جديد يسمى VisionOS ويبدأ سعره من 3499 دولارًا عند إطلاقه العام المقبل.

لم يكن Vision Pro الجهاز الجديد الوحيد من Appleأمس؛ كما أطلقت العديد من أجهزة Mac الجديدة. يعد جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة أكبر إصدار على الإطلاق من هذا الطراز، حيث يشغل شريحة M2 ويبدأ سعره من 1،299 دولارًا.

أطلقت الشركة أيضًا استوديو Mac من الجيل الثاني وأول جهاز Mac Pro على الإطلاق مع Apple silicon. بالطبع، قامت أيضًا بترقية نظام برمجياتها، معلنةً عن iOS 17 و iPadOS 17 و watchOS 10 و macOS Sonoma.

هناك الكثير من الأمور التي يجب اللحاق بها، ولكننا جعلنا الأمر أسهل من خلال تقليص إعلانات الشركة إلى هذا التعديل الذي يستغرق 23 دقيقة والذي يركز على النقاط البارزة مع استبعاد الحشو والتفاصيل الإضافية.