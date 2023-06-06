سوهاج: "استمرار زراعة وري الأشجار بطهطا"

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوھاج، برئاسة المحاسب عامر عوض، رئيس المركز، حملة لزراعة وري الأشجار، بالوحدة المحلية لقرية الصفيحة، والوحدة المحلية لقرية شطورة، فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى، محافظ الإقليم، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، ومبادرة أحلى وهى خضرة.

ووجه المحاسب عامر عوض، فريق الزراعة والبساتين بالوحدة المحلية، باستمرار أعمال ري وزراعة الأشجار بمختلف الطرق العامة بمجلس قروي الصفيحة ومجلس قروي شطورة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ضرورة مواصلة أعمال زراعة وري الأشجار يوميًا وبصفة مستمرة، حفاظًا على اللون الأخضر والبيئة الصحية النظيفة، والمظهر الحضاري اللائق وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار.

وأضاف عامر عوض أن الحملة جرت بإشراف حسام محمود جابر، رئيس قرية الصفيحة، والسيد البحيري، رئيس قرية شطورة، وأحمد حسن عبدالحفيظ، سكرتير قرية الصفيحة، وأحمد عبدالسلام سكرتير قرية شطورة، ومسؤولى المنتزهات، ومعدات الوحدات المحلية.