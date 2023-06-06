توريد 189 ألف طن قمح بكفر الشيخ

من خلال 22 موقعا

قال المتحدث الرسمي لمديرية التموين بكفرالشيخ عادل الهابط، الثلاثاء، إن استلام محصول القمح المحلي خلال موسم 2023 الحالي يتم من خلال 22 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفرالشيخ.

وأكد الهابط، متابعة محافظ كفرالشيخ خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، برئاسة المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات.

وشدد المتحدث الرسمي لمديرية التموين بكفرالشيخ، على تنفيذ قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.