عددأيام إجازة عيد الأضحى.. وموعد وقفة عرفات

عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع العام والخاص، يحظى باهتمام بالغ من قطاع كبير من المصريين، يأتي ذلك في وقت يشهد استعداد رحلات الحجاج إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج، حيث من المقرر أن يكون مجموع إجازاة عيد الأضحى المبارك، 5 أيام فيها وقفة عرفات مدفوعة الأجر.

موعد وقفة عرفات

وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يحل موعد وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر ذي الحجة، الموافق لـ27 من شهر يونيو الجاري.

هلال شهر ذي الحجة

وقد كشفت الحسابات الفلكية أن استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم الاثنين الموافق 29 من ذي القعدة 1444 هـ الموافق 18 يونيو 2023، ويكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 10 ذي الحجة و 28 يونيو 2023.

- إجازة وقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

- أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو

- ثاني أيام عيد الأضحى المبارك يوم الخميس الموافق 29 يونيو

- ثالث أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 30 يونيو

- رابع أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت 1 يوليو

- الأحد 2 يوليو، إجازة رسمية بديلًا من يوم 30 يونيو.

حجاج القرعة

تجدر الإشارة إلى أنه يتوجه الفوج الأول من حجاج القرعة للأراضي المقدسة خلال 5 أيام، يستمر بعدها الجسر الجوي في نقل ضيوف الرحمن حتى وقفة عرفات وقدمت الداخلية تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم المناسك المختلفة من خلال توفير حجز بفنادق تطل على الحرم المكى والمدنى مباشرة، مما يساهم فى تخفيف العبء عنهم أثناء التحرك وخاصة مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتوفير كافة سُبل الراحة لضيوف الرحمن.

ذبح الأضحية

وفي سياق آخر كشفت دار الإفتاء في وقتٍ سابقٍ، أن ذبح الأضحية وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت، وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء، والتصدق على الفقراء، وقد مضت السنة منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوسعة على الأهل وإكرام الجيران والتصدق على الفقراء يوم الأضحى، فقد ثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ»، فقال رجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هَنَةً من جيرانه فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عذره، وقال: عندي جذعة خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم.