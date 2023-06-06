إتحاد المستثمرات العرب يبحث الترويج والإستثمار مع الشركات الألمانية

وجهت دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب الدعوة من خلال السفير المصرى بألمانيا، إلى كبار رجال وسيدات الأعمال والمنظمات والغرف التجارية العربية الألمانية، للمشاركة في فعاليات مؤتمر الاتحاد السنوى الذى يعقد تحت شعار" الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى" الشباب محور التنمية الفرص والتحديات، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر العام الجارى .

جاء ذلك خلال استقبال السفير المصرى" خالد جلال "سفير مصر فى ألمانيا بمقر السفارة فى برلين الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب خلال زيارتها ألمانيا لحضور منتدى غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية . وحضر اللقاء دكتورة مها طاهر أمين عام اتحاد المستثمرات العرب .

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك فى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والترويج للاستثمار والتعاون الاقتصادى بين الشركات الألمانية والمصرية.

ومن جانبه أبدى السفير خالد جلال تعاونه ودعمه للمؤتمر ومبادرة "عشانك يابلدى" التى أطلقها اتحاد المستثمرات العرب للترويج للسياحة الدينية والعلاجية .والتنشيط السياحى المطلوب لمواجهة التحديات العالمية وتداعياتها على جميع الدول .

وأشار إلى أهمية محاور المؤتمر حيث يأتى فى ضوء الاهتمام الكبير من القيادة المصرية بالشباب و بقوتها البشرية لتواكب بهم التعامل مع أحدث تطورات ومتغيرات العصر والقدرة على مواجهة كافة التحديات لا سيما في ضوء النهضة التنموية الكبيرة التى تشهدها مصر في كافة المجالات.

ويلعب المؤتمر دورًا كبيرًا فى الترويج للاستثمار والتعاون الاقتصادى بين الشركات العربية والأفريقية و المصرية والألمانية عند مشاركتها المؤتمر والتركيز على فرص الأعمال والاستثمارات المستدامة، معربًا السفيرعن اهتمامه لجذب الاستثمارات الألمانية إلي القطاعات المختلفة بالسوق المصرى وتنشيط السياحة الألمانية إلي المقاصد السياحية المختلفة فى مصر.

وأشار السفير إلى الإمكانات المتنوعة للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة فى مصر ودورها فى الترويج للاستثمار والتعاون الاقتصادى المنشود .

كما وجهت دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب الدعوة لرئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبد الرازق عربيات للحضور والمشاركة فى مؤتمر الاتحاد فى دورته الـ26 "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى" الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات، والذى يحظى برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وعدد من الوزارات المصرية ومنها وزارة الطيران المدنى، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة السياحة، هيئة تنشيط السياحة، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتفتتح أعماله بمقر جامعة الدول العربية واستكمال فعالياته فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر العام الجارى 2023.

جاء ذلك عقب استقبال الدكتور عبد الرازق عربيات، رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسى ، بمقر مكتبه بالأردن وشهد اللقاء مناقشة أنشطة وخطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة وبحث آليات تفعيل مبادرة" عشانك يابلدى " للترويج للسياحة الدينية ورحلة العائلة المقدسة فى مصر والأردن وأيضا لتنشيط السياحة العلاجية وأعرب الدكتور عبد الرازق عربيات، عن اهتمامه بالمؤتمر وأهدافه ومحاوره فى تحقيق التكامل الاقتصادي والسياحى بين الدول العربية والإفريقية، وأهمية انعقاده فى ظل التحديات التى تواجه دول العالم وتلقى بظلالها على دول المنطقة العربية.

وصرحت دكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المسثمرات العرب بأن رئيس مجلس الأعيان الأردنى خلال اللقاء المشترك الخاص لوفد اتحاد المستثمرات العرب بمقر مكتبه أكد حضوره ودعمه ومشاركته مؤتمر الاتحاد فى دورته الـ26 الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات الذى يعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر العام الحالى ويفتتح فى جامعة الدول العربية وتستكمل أعماله فى مدينة شرم الشيخ أرض السلام والمؤتمرات.

وأكدت هدى يسى، أن فيصل الفايز أكد أيضا دعم مبادرة عشانك يابلدى التى تدعم السياحة الدينية والعلاجية فى الأردن ومصر والدول العربية والإفريقية.