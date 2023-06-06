اكتشاف فوائدة غيرة متوقعة لحبوب منع الحمل.. تقلل وفيات مرض خطيرة للنصف

أظهرت نتائج التجارب السريرية، خلال دراسة حديثة، أن حبوب منع الحمل تقلل إلى النصف من خطر الوفاة من نوع معين من سرطان الرئة عند تناولها يوميا بعد الجراحة لإزالة الورم.

وتم الكشف عن النتائج في أكبر مؤتمر سنوي لأخصائيي السرطان، في شيكاغو، استضافته الجمعية الأمريكية للأورام السريرية (ASCO).

ويعتبر سرطان الرئة شكل من أشكال المرض الذي يسبب معظم الوفيات، مع ما يقرب من 1.8 مليون حالة وفاة كل عام في جميع أنحاء العالم.

والعلاج الذي طورته مجموعة "AstraZeneca" يسمى " osimertinib". يستهدف نوعًا معينًا من سرطان الرئة في المرضى الذين يعانون مما يسمى بسرطان الخلايا غير الصغيرة، وهو النوع الأكثر شيوعًا، ويظهر نوعًا معينًا من الطفرات.

وتؤثر هذه الطفرات، على ما يسمى بمستقبلات عامل نمو البشرة، أو "EGFR"، على 10% إلى 25% من مرضى سرطان الرئة في الولايات المتحدة وأوروبا، و 30 إلى 40% في آسيا.

وشملت التجربة السريرية حوالي 680 مشاركًا في مرحلة مبكرة من المرض (المراحل 1 ب إلى 3 أ)، في أكثر من 20 دولة. كان لا بد من إجراء عملية جراحية لهم أولاً لإزالة الورم، ثم تناول نصف المرضى العلاج يوميًا، والآخر علاج وهمي.

وبحسب المجلة العلمية "sciencealert"، أظهرت النتيجة أن تناول الأقراص أدى إلى انخفاض بنسبة 51 % في خطر الوفاة للمرضى المعالجين، مقارنةً بالدواء الوهمي. ​بعد خمس سنوات، كان 88% من المرضى الذين تناولوا العلاج لا يزالون على قيد الحياة، مقارنة بـ 78% من المرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي.

​وقال الدكتور، روي هيربست، المؤلف الرئيسي للدراسة، من جامعة "ييل"، مقدم النتائج في شيكاغو، إن هذه البيانات "مثيرة للإعجاب". وأضاف في مؤتمر صحفي أن الدواء يساعد في "منع انتشار السرطان إلى الدماغ والكبد والعظام".

وتم ترخيص "Osimertinib" بالفعل في عشرات البلدان، وقد تم بالفعل منحه إلى حوالي 70 ألف شخص. استندت الموافقة عليها في الولايات المتحدة للمراحل المبكرة في عام 2020 إلى البيانات السابقة التي أظهرت تحسنًا في بقاء المريض خاليًا من الأمراض، أي الوقت الذي يعيش فيه المريض دون تكرار الإصابة بالسرطان.

وشدد هيربست على الحاجة إلى فحص المرضى لمعرفة ما إذا كانت لديهم طفرة "EGFR". وإلا لا يمكننا استخدام هذا العلاج الجديد".