أبورجيلة: الزمالك يتحسن مع أوسوريو وهذه نصيحتي له

علق محمود أبورجيلة نجم الزمالك السابق، على مستوى الزمالك الفني مع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك.

قال أبو رجيلة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مستوى الزمالك يتحسن مباراة بعد مباراة مع أوسوريو، ولابد من تثبيت 9 لاعبين أساسيين في القوام الأساسي للزمالك". وأضاف: “كنت أفضل أن يقود مدحت عبد الهادي الزمالك ويظل أوسوريو يشاهد على دكة البدلاء مباراتين كي يقف على اللاعبين المميزين”.

واختتم: "الزمالك يمرض ولا يموت والزمالك دوما ما يكون مميزا".

أوسوريو: الزمالك ظهر بشكل جيد أمام الإتحاد السكندري

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :" قدمنا مباراة جيدة أمام فريق جيد يلعب بشكل منظم ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى في خط الدفاع، كما أن أحمد عادل ميسي قدم مباراة مميزة جدا".

وأضاف أوسوريو قائلا :" الزمالك خاض الشوط الأول بشكل جيد وسنحت لنا 7 فرص وكان يجب زيادة النتيجة خاصة في الشوط الثاني، ولم أمتلك الوقت الكافي للحديث مع اللاعبين بين الشوطين لأنهم كانوا يؤدون صلاة العشاء، ولكن الفريق لعب بصورة جيدة في الشوط الثاني".

وتابع المدير الفني :" الاتحاد نجح في تسجيل هدف وأجبرنا على إجراء تبديلا خاصة بخروج حسام عبد المجيد خوفا من حصوله على بطاقة حمراء، كما أن المنافس لعب بصورة هجومية في الشوط الثاني من أجل إدراك التعادل مثل مباراة مانشستر سيتي و مانشستر يونايتد".

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم بمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وفاز فريق الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 53.