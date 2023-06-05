قفزة جديدة في أسعار سيارات جاك بالسوق المصرية

أخطرت المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، وكيل علامة جاك الصينية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة لـ" أسعار سيارات جاك " موديل 2022 في السوق المصرية بدايةً من اليوم 5 يونيو.

شهدت القائمة الجديدة لـ" أسعار سيارات جاك " موديل 2022 الصادرة عن المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب ارتفاعاً في أسعار جميع سيارات جاك الصينية موديل 2022 المتوافرة في السوق المصرية.

ضمت القائمة الجديدة الصادرة اليوم عن المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب لـ" أسعار سيارات جاك " الطرازات المتوافرة في السوق المصرية وهي "js3، js4، j7" موديل 2022.

وتعد هذه الزيادة هي الثانية على أسعار سيارات جاك موديل 2022 في السوق المصرية في أقل من أسبوعين.

أسعار سيارات جاك موديل 2022

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، الخطاب الصادر من الوكيل المحلي لعلامة جاك المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، إلى الموزعين المعتمدين، والذي تضمن " أسعار سيارات جاك ".

أسعار سيارات جاك

جاك J7

وتعد السيارة جاك J7 موديل 2022 هي الطراز السيدان الوحيد لعلامة جاك الصينية في السوق المصرية التي تقدمها المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب.

وتعتمد جاك J7 السيدان موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

وتقدم المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب السيارة جاك J7 السيدان في السوق المصرية بباقة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ووسائد هوائية جانبية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، وأنظمة مساعدة للفرامل عند المرتفعات والمنحدرات، وفرامل يد كهربائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية، خاصية التحذير عند تخطي السرعات المحددة، ونظام قياس ضغط الإطارات، ونظام مانع ضد السرقات، وإنذار لأحزمة الأمان.

وتقدم سيارات جاك J7 السيدان في السوق المصرية بمجموعة من التجهيزات والكماليات منها مثبت سرعة، ومفتاح ذكي لإدارة المحرك وفتح السيارة، ومصابيح أمامية LED مع وجود إضاءة نهارية كما يمكن تعديل مستوى ارتفاع الإضاءة بها، مصابيح ضباب خلفية، كما تحتوى على خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وخاصية تعديل المرايات الجانبية كهربائيًّا سخانات- ضم.

جاك j7

وزودت جاك J7 السيدان ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل، وفتحة سقف كهرباء، وجنوط رياضية 17 بوصة، ولوحة عدادات 7 بوصة، وعازل للضوضاء أسفل المحرك، ومكيّف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وحاجب للشمس للسائق والراكب الأمامي، وسخانات حرارية لمقعد السائق، ومسند يد أمامي وخلفي، وخاصية غلق وفتح جميع النوافذ بضغطة واحدة.

وتحتوي جاك J7 السيدان على نظام ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 10.4 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول (أندرويد أوتو و آبل كار بلاي)- راديو- بلوتوث- مدخل USB أمامي وخلفي.