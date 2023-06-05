أول عداءة مصرية تحصل على ذهبية «هينجلو» لألعاب القوى فى هولندا

هنأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لاعبة المنتخب الوطنى لألعاب القوى بسنت حميدة، التى توجت بذهبية سباق 200 متر عدو فى زمن قدره 22.41 ثانية، بملتقى هينجلو لألعاب القوى، الذى أُقيم على مدار يومى 3 و4 يونيو الجارى فى هولندا.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على إنجاز بسنت حميدة كأول عداءة مصرية تحقق ذلك الإنجاز الأول من نوعه فى تاريخ منافسات ألعاب القوى المصرية، فى ضوء الرعاية التى توليها القيادة السياسية لأبنائها من الأبطال الرياضيين وتوفير كل الإمكانيات التى تؤهلهم لرفع علم مصر عالياً خفاقاً فى مختلف المحافل الدولية.

وأشار أشرف صبحى إلى أن الوزارة مستمرة فى دعم ألعاب القوى المصرية، ودعم العداءة المصرية بسنت حميدة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية والتأهل فى أوليمبياد باريس 2024 المقبلة.

الجدير بالذكر أن بسنت حميدة هى صاحبة الميدالية الذهبية بدورة ألعاب البحر المتوسط لسباق 100 متر، بالإضافة أيضاً لذهبية سباق 200 متر عدو.