ألمانيا تُعلن حقيقة إمكانية إمداد أوكرانيا بصواريخ توروس

ستتخذ “برلين” قرارًا حول إمكانية إمداد أوكرانيا بالمُقاتلات الغربية في غضون أسبوعين، هكذا صرح وزير الدفاع الألماني، “بوريس بيستوريوس”.

ووفقًا لما ذكرته وكالة “Deutsche Welle”، مساء اليوم الاثنين، قال بيستوريوس في مقابلة معها: "نحن الآن في مرحلة إعادة التقييم، وندرس جميع الاحتمالات لتحديد ما هو مُمكن وما نحن مُستعدون وقادرون على تقديمه لكييف، وأعتقد أننا سنتخذ قرارنا خلال الأسبوعين المُقبلين".

ووفقًا للوكالة نفى بيستوريوس إمكانية إمداد أوكرانيا بصواريخ "توروس" بعيدة المدى.

وردًا على سؤال حول مخاوف برلين من إمكانية استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الألمانية للهجوم على الأراضي الروسية، أجاب بيستوريوس: "نحن نثق بشركائنا الأوكرانيين".

وأشارت الوكالة إلى أن بيستوريوس أكد رفض ألمانيا والولايات المتحدة لمبدأ استخدام الأسلحة الغربية لمُهاجمة عُمق الأراضي الروسية واختراق حدودها.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في الـ 25 من مايو الماضي أن الدنمارك وهولندا ستقودان التحالف الأوروبي لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات مُقاتلات "إف-16".

إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة "لعبًا بالنار":

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبًا بالنار"، وتحريضًا يُؤجج الأزمة، ويُقوض فُرص السلام، وقد يُؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيشتريت، إن برلين تعتبر ضربات القوات المسلحة الأوكرانية ضد أهداف في روسيا بأسلحة أوكرانية الصنع مشروعة من وجهة نظر القانون الدولي.

في الوقت نفسه، أشار هيبيشتريت إلى موقف المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي صرح بأن برلين تزود تزود كييف بأسلحة ألمانية من أجل "الدفاع عن الأراضي الأوكرانية".

وقال في تصريح صحفي يوم الأربعاء: "أعطيت تقييمًا ليس للهجوم الذي وقع (بالطائرات الأوكرانية بدون طيار على موسكو) فقط، ولكن تقييمًا من وجهة نظر القانون الدولي"، مُضيفًا أن "القانون الدولي يعتبر مثل هذه الضربات مشروعة".

وهاجمت طائرات مسيرة أوكرانية مناطق سكنية في موسكو ضواحيها أمس الثلاثاء.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد شاركت في الهجوم 8 طائرات مسيرة، تم إسقاط 5 منها، بأنظمة الدفاع الجوية الصاروخية، والثلاث المُتبقية بواسطة الدفاعات الإلكترونية.