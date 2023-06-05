الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وعظمى القاهرة 33 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

وقالت الأرصاد إن طقس الغد يشهد نشاط رياح محدودًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

من المعروف أن فصل الربيع هو فصل المنخفضات الصحراوية، حيث السمة الرئيسية فى فصل الربيع هى تكون المنخفضات الجوية السطحية (الخماسينية) غرب البلد ويكون مركزها الصحراء الغربية فيصاحبها انخفاض فى مستوى الضغط الجوى وبالتالي ارتفاع فى درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تتجه للداخل وتعمل على انخفاض وتدهور فى مستوى الرؤية الأفقية.

فنجد أن أعلى درجة حرارة تسجل فى فصل الربيع وأيضًا يحدث نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على فترات متقطعة التى قد يصل لحد العاصفة.