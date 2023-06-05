تأجيل محاكمة سباك وعاطل تخلصا من شخص بسلاح أبيض

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة سباك وعاطل متهمين بقتل شخص خلال مشاجرة بينهما بسبب وجود خلافات، باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وعصا خشبية، لجلسة 2 أغسطس لسماع شهود الإثبات والمرافعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7032 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1292 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمود ع م"، 37 سنة، سباك، و"عبد الله ح ع"، 31 سنة، عاطل، قتلا المجنى عليه محمد كمال الأزهرى زيدان، عمدًا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين بيتها النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض وأداة "مطواة قرن غزال، عصا خشبية " موضوع الاتهام التالى، وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجده وما أن ظفرا به حتى استل المتهم الأول سلاحه الأبيض وسدد إليه عدة طعنات وقام المتهم الثانى بالتعدى عليه بالضرب مستخدمًا الأداة المار ذكرها فاستقرت تلك الضربات والطعنات بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض وأداة "مطواة قرن غزال، عصا خشبية"، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون - مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، بأن ورد بلاغ للجهات الأمنية من الأهالى بحدوث مشاجرة ومتوفى فانتقلت إلى مكان الواقعة، وعثر على المتوفى مصابًا بجروح طعنية وبإجراء التحريات السرية دلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين، فانتقلت إلى محل إقامة المتهم الأول وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها فتم ضبطه وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وبإرشاده أمكن ضبطه وهو عبارة عن سلاح أبيض مطواة قرن غزال، وأقر المتهم من أنه تخلص من أثار الدماء عليها.

وتوصلت التحريات لوجود خلافات قديمة بين المتوفى والمتهم الأول وفى يوم الواقعة حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة على إثرها تعدى المتهم الأول على المتوفى مستخدمًا السلاح الأبيض فحاول المجنى عليه رد الاعتداء مستخدمًا أداة حجارة، وحال ذلك حضر المتهم الثانى لمناصرة الأول فى التعدى وتعدى على المتوفى بأداة عصا خشبية محدثين إصابته والتى أودت بحياته قاصدين قتله.