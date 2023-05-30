نوفاك دجوكوفيتش يحول بطولة فرنسا المفتوحة لمنصة لحقوق الإنسان

وجه الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول للتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين رسالة سياسية على عدسة إحدي الكاميرات التلفزيونية الموجودة، في بطولة فرنسا المفتوحة، ردًا على الاشتباكات الحالية بـ مدينة كوسوفو.



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نوفاك دجوكوفيتش يوجه رسالة للعالم بشأن أحداث كوسوفر ببطولة فرنسا المفتوحة



وكتب نوفاك دجوكوفيتش، بعد فوزه في الجولة الأولى على الأمريكي ألكسندر كوفاسيفيتش، ببطولة فرنسا المفتوحة، قائلًا: كوسوفو هي قلب صربيا. أوقفوا العنف باللغة الصربية على عدسة الكاميرا، باستخدام رمز القلب، وتم عرض الرسالة على الشاشة الكبيرة بملعب المباراة.

نوفاك دجوكوفيتش

نوفاك دجوكوفيتش يشرح للجمهور ما الذي دفعه للحديث عن أحداث كوسوفر

وكان نوفاك دجوكوفيتش، قد علق على الأحداث الجارية فى مدينة كوسوفر، من خلال مؤتمر صحفي، قائلاً: هذا أقل ما يمكن أن أفعله، أشعر بالمسئولية كشخصية عامة لا يهم في أي مجال لتقديم الدعم، خاصةً بصفتي ابنًا لرجل وُلِد في كوسوفو، أشعر بالحاجة إلى تقديم دعمي لشعبنا ولكامل صربيا.

نوفاك دجوكوفيتش

نوفاك دجوكوفيتش يعلن موعد انتهاء الاشتباكات في كوسوفر



وكشف نوفاك دجوكوفيتش عن موعد انتهاء الاشتباكات مدينة كوسوفر، وعودة الحياة لطبيعتها كما كان، قائلًا: لا أعرف وأعتقد أن كثيرين آخرين لا يعرفون ما الذي يجلبه المستقبل لكوسوفو وللشعب الصربي ، لكن من الضروري إظهار الدعم وإظهار الوحدة في هذه الأنواع من المواقف، لا أعرف ماذا سيحدث.

نوفاك دجوكوفيتش



هل تلقى نوفاك دجوكوفيتش اتصال من اللجنة المنظمة لبطولة فرنسا المفتوحة

وذكرت تقارير صحفية، أننوفاك دجوكوفيتش لم يتلقى أي اتصال من قبل القائمين على تنظيم وإدارة بطولة فرنسا المفتوحة، بشأن الرسالة التي كتبها على عدسة الكاميرا.

نوفاك دجوكوفيتش

تفاصيل الأزمة في مدينة كوسوفر

وكان الأزمة في مدينة كوسوفر، قد تصاعدت منذ مطلع الأسبوع الماضي، حيث ووقعت اشتباكات مع المتظاهرين يوم الاثنين بعد أن تولى رؤساء بلديات من أصل ألباني مهام عملهم الجديد في شمال كوسوفو ، وهي منطقة ذات أغلبية من صرب كوسوفو ، بعد انتخابات أبريل التي قاطعها صرب كوسوفو.

وكانت التقارير الإعلامية، قد أعلنت عن إصابة أكثر من 34 جنديًا، ضمن بعثة الناتو لحفظ السلام، في كوسوفو خلال الاشتباكات.