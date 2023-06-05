محافظ القاهرة يُكرم 43 طالبًا حاصلًا على المراكز الأولى بالمسابقة الدينية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة لترسيخ القيم الدينية وتنمية الوازع الأخلاقي في نفوس أبنائنا وبناتنا ونشر المبادئ الصحيحة للدين الحنيف بعيداً عن التطرف والأفكار المغلوطة، يعد ركيزة أساسية في بناء الأجيال الشابة في الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال تكرم المحافظ لـ ٤٣ طالبا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية، وذلك خلال الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف بديوان عام المحافظة ، حيث شمل التكريم توزيع جوائز مالية وشهادات تقدير عليهم .

واضاف محافظ القاهرة أن تزايد أعداد المتقدمين من مختلف الأعمار للمسابقة عاماً بعد عام، يعزز من جهودنا نحو نشر الأخلاق الكريمة بين الأجيال الجديدة بمختلف السبل في ضوء رؤية مصر 2030 ومن ذلك تشجيع روح التنافس الإيجابية بين النشء لحفظ القرآن الكريم لأن فضل القرآن الكريم على معلمه ومتعلمه وحافظه وقارئه في الدنيا والآخرة لا يخفى على أهل البصيرة، فأي فضل أعلى من أن يكون أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما يتميز حافظ القرآن بالوعي الذاتي والالتزام تجاه حماية مجتمعه ورفعة وطنه.



وقدم محافظ القاهرة التهنئة للفائزين في المسابقة الدينية ، وثمن دور أولياء أمورهم الحريصين على تعليم القرآن الكريم لأبنائهم، داعياً الله عز وجل أن يلبسهم تاج الوقار مصداقاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم .



كما قدم محافظ القاهرة الشكر والتقدير للأساتذة والمشايخ والمحفظين والممتحنين، وكافة الهيئات والأفراد المشاركين على جهودهم لإقامة وإنجاح المسابقة الدينية لمحافظة القاهرة، وفي مقدمتها مديرية الأوقاف ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة والأستاذ الدكتور أحمد حسنين عميد كلية الدعوة الإسلامية.



وتنقسم المسابقة إلى مستويين، مستوى خاص يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ القرآن الكريم كاملاً بالتفسير، ومستوى عام تم تصنيفه على مراحل التعليم المختلفة، حيث تتضمن المرحلة الثانوية حفظ 10 أجزاء من القرآن، والمرحلة الإعدادية تشمل حفظ 5 أجزاء من القرآن، أما المرحلة الابتدائية تتضمن حفظ جزأين من القرآن، بالإضافة إلى الأحاديث الأربعين النبوية التي تحض على قيمة العمل والتحلي بالأخلاق الحسنة ودراسة السيرة النبوية ونبذة عن بعض الشخصيات الإسلامية لكل المستويات.

وذكر محافظ القاهرة أن المسابقة تقدم لها ٢٣٦ طالبا وطالبة تم اختبارهم فى مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية بنين بمعرفة لجنة من أساتذة كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر وموجهي التربية والتعليم .

محافظ القاهرة يُكرم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بالمسابقة الدينية

جانب من التكريم



وقد أسفرت المسابقة عن فوز ٤٣ طالبا وطالبة منهم ١٣ طالبا وطالبة في المستوى الخاص حيث حصل ٣ طلاب على المركز الأول وطالب واحد على المركز الثاني و٩ طلاب على المركز الثالث .

كما فاز ٨ طلاب على مستوى المرحلة الثانوية حيث حصلت طالبتان على المركز الأول و٣ طلاب على المركز الثاني و٣ طلاب على المركز الثالث .

وفاز ١٢ طالب وطالبة في المرحلة الإعدادية حيث حصل ٤ طلاب على المركز الأول و٤ طلاب على المركز الثاني و٤ طلاب على المركز الثالث.

وفاز ١٠ طلاب بالمرحلة الإبتدائية حيث حصل طالبين على المركز الأول ، وطالبين على المركز الثاني و٦ طلاب على المركز الثالث.

وتراوحت قيمة الجوائز التى حصل عليها الطلاب بين 5 آلاف جنيه للمراكز الأولى وحتى 1500 جنيه .



كما شمل الحفل تكريم أعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة وعلى رأسهم أ.د أحمد حسين محمد إبراهيم عميد كلية الدعوة الإسلامية ـ جامعة الأزهر، وأ.د عادل محمود عبد الخالق محمد رئيس قسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية ـ جامعة الأزهر ، و أ.د أشرف شعبان محمد عوض " أستاذ مساعد بقسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية ـ جامعة الأزهر .



شهد الحفل اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد والشيخ خالد صلاح الدين مدير مديرية الأوقاف ، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة يُكرم الطلاب

جانب من التكريم