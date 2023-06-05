عرض فيلم الأستاذ على قنوات النيل المتخصصة

قال المخرج أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، أنه سيتم عرض فيلم الأستاذ إنتاج إدارة الإنتاج المتميز بقطاع قنوات النيل المتخصصة، والذي يؤرخ لمسيرة الإعلامي الكبير القدير حسن حامد، وذلك من خلال برنامج صفحة جديدة علي قناة نايل لايف في الثامنة مساء وتعاد الحلقة في السابعة مساء الخميس.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج الإذاعي الكبير محمد مرعي رئيس شبكة صوت العرب الأسبق ،حيث يقوم بالتعليق علي الفيلم ويتحدث أيضا عن عيد الاعلاميين.

قصة فيلم الأستاذ

تدور احداث الفيلم حول معلم فقير، متفان في عمله وفي حب تلاميذه، يرشحه مدير المدرسة للسفر إلى الخارج، لكنه يرفض لما يظنه في أن رسالته الحقيقية مع تلاميذه وليست خارج البلاد.

أبطال فيلم الأستاذ

فيلم الأستاذ بطولة أحمد بدير، شيرين سيف النصر، شادية عبدالحميد، أحمد آدم، تأليف حسام حازم وإخراج أحمد صقر.