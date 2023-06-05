وداعاً للفاتورة.. المصرية للاتصالات تحول خطوط التليفون الثابت لنظام الدفع المسبق

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن تحويل عملاء التليفون الثابت، إلى نظام الدفع المسبق، وقد أرسلت الشركة رسائل للعملاء تفيد بالتحول إلى النظام الجديد، وتشرح كيفية التعامل معه.



أوضحت الشركة، أن تحويل عملاء التليفون الثابت لنظام الدفع المسبق بدلا من الفاتورة العادية إجباريا وليس اختياريا، وسيتم شحن الهاتف الثابت مسبقا كل ثلاثة أشهر.



تتم عملية تحويل عملاء التليفون الثابت البالغ عددهم 11 مليون عميل إلى نظام الدفع المسبق تدريجيا لتعميم التجربة على جميع الخطوط الأرضية، وتم تحويل 2 مليون عميل منهم إلى النظام المسبق للدفع.



أشارت الشركة إلى أن قرار تحويل الهاتف الثابت لنظام الدفع المسبق امنح العميل القدرة على التحكم في استهلاكه، بدلًا من الخط المفتوح والفاتورة التقليدية، والتي قد تكون قيمتها مفاجأة للعميل.

أكدت الشركة أن تحويل الخطوط الأرضية للنظام الجديد يساهم في تسريع خطوات تنفيذ الفاتورة المتكاملة، التي يمكن للعميل أن يستخدمها لتوحيد انفاقه على جميع خدمات الاتصالات من محمول وأرضي وإنترنت فائق السرعة في فاتورة واحدة.

