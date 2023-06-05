طفرة في صادرات مصر.. الزراعة تعد 886 ألف طن بطاطس لتصديرها للخارج

شهد قطاع الزراعة نهضة كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم عام عام 2014، وزادت صادرات مصر الزراعية لحد كبير، وتجاوزت العام الماضي الـ 5مليون طن.

وخلال الخمسة شهور الماضية وبالتحديد من شهر يناير حتى مايو المنصرم تجاوز صادرات مصر 3.4مليون طن صادرات زراعية أغلبها من الموالح، ومن هنا أصبحت وزارة الزراعة معادلة صعبة في ميزان زيادة الدخل القومي، حيث تضيف الزراعة ما يقارب الـ14% من الدخل.

اعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن اجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي، بلغت حوالي ٨٨٦ الف طن، باجمالي عدد عينات حوالي ٣٤ الف عينة، من بينها حوالي ١٧٤ الف طن تمثل ٦٦٧٤ عينة، تم فحصها خلال شهر مايو.

واشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، الى اجمالي المساحات الخالية من العفن البني في البطاطس، بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي ٦٤٢ الف فدان، كذلك بلغ اجمالي المساحات التي تم صيانتها حوالي ٧٢٣٤ فدان، كما بلغ اجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية حوالي ٦٨ ألف فدان، بينما اجمالي مساحات العروة الصيفية حوالي ٣٦ ألف فدان وذلك حتى نهاية مايو الجاري.

خير مزارعنا لأهالينا

واضافت المشرف على المشروع انه تم المشاركة هذا العام بعدد من المنافذ ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء، ومبادرة وزارة الزراعة "من خير مزارعنا لأهالينا"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن بينها منفذ بيع دائم لبيع البطاطس في مقر المشروع بالدقي، المنافذ المتحركة في محافظتي المنوفية وبني سويف، والغربية، فضلا عن منفذ اهلا رمضان بمعرض حديقة الأورمان، بالجيزة، كذلك المشاركة في معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به المشروع للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، اوضحت بلابل متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا عن طريق MDM، كذلك تم تحميل عدد (180) صورة فضائية بمساحة (780) الف كيلو متر مربع خلال شهر مايو ، ليصبح الاجمالى عدد (1060) صورة فضائية بمساحة (4 مليون) كيلومتر مربع لمتابعة أعمال ومهام المناطق الخالية خلال هذا الموسم، فضلا عن متابعة زراعات العروة الصيفية لغرض إنتاج التقاوي لموسم 2023-2024 وادخالها في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (25 حوشه، 480 بيفوت) بمساحة (36 الف فدان)، اضافة الى المتابعة اليومية لحصاد العروة (المحيرة) لموسم (2022-2023) من خلال منصة planet ، وتحرير عدد محاضر (1119 محضر حصاد) للبطاطس الخام المعدة للتصدير خلال شهر مايو ، ليصبح الإجمالي (25426 محضر حصاد لعدد 794 بيفوت) حتى تاريخه، والمتابعة اليومية لحصاد العروة الصيفية لموسم (2022-2023) من خلال منصة planet ، وتحرير عدد محاضر (5575 محضر حصاد) للبطاطس الخام المعدة للتصدير خلال شهر مايو ، ليصبح الإجمالي (6065 محضر حصاد لعدد 230 بيفوت) حتى تاريخه.

وأشارت الى انه يتم عمل التحليلات اللازمة: ملوحة التربة، رطوبة النبات، وصحة النبات على جميع الأجهزة المعتمدة لزراعات العروة الصيفية، كذلك رفع نتائج التحليلات وبيانات الحصاد اليومية على رابط الخدمة الرقمية للمستثمرين والمزارعين (تابع مزرعتك) وهي منصة تجريبية تقدم خدمة منفردة للمزارعين واصحاب الشركات الذين لهم زراعات داخل المناطق الخالية.