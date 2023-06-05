خبير تحكيمي.. قرارات الحكم  الليبي سليمة 100% و"الفار" ساعده في النجاح

علق المحاضر التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح، على المواقف التحكيمية المثيرة للجدل بين الأهلي والوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أدارها الحكم الليبي معتز الشلماني.

وقال الخبير التحكيمي في مداخلة بقناة صدى البلد الحكم الشلماني من حكام النخبة بالقارة السمراء، وأن التونسي هيثم قيراط حكم الـفار كان سببًا رئيسيًا في نجاح الشلماني في إدارة المباراة.

وأشار إلى أن حسين الشحات لم يستحق ركلة جزاء في بداية الشوط الأول، لذلك حكم الفيديو لم يستدعِ حكم الساحة، بينما معتز الشلماني، أخطأ في احتسابه ركلة جزاء للأهلي نتيجة ضغط وقوة المباراة، قبل أن يصحح الـفار القرار بأنها غير صحيحة.

وأضاف صلاح : اللاعب حسين الشحات، كان يركز على السقوط داخل منطقة الجزاء، ولم يستحق أيضًا ركلة جزاء أخرى نتيجة سقوطه من جديد، مشددًا أنه نجح بشكل جيد في إدارة المباراة والخروج بها إلى بر الأمان.

واختتم محمد صلاح عبد الفتاح، تصريحاته، بأن عدم منح يحيى عطية الله لاعب الوداد، بطاقة حمراء لتعمده إعاقة الكرة باليد في هجمة مرتدة للأهلي، كان قرارًا صحيحًا، خاصة وأن اللعبة لا تستحق أكثر من بطاقة صفراء، كونها ليست فرصة هدف محقق.