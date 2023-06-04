الأحد 04/يونيو/2023 - 08:44 م 6/4/2023 8:44:28 PM

إِذَا مَلاَكُ الرَّبِّ قَدْ ظَهَرَ لِيُوسُفَ فِى حُلْمٍ قَائِلاً: «قُمْ وَخُذِ الصَّبِيَّ وَأُمَّهُ وَاهْرُبْ إِلَى ‏مِصْرَ، وَكُنْ هُنَاكَ حَتَّى أَقُولَ لَكَ، لأَنَّ هِيرُودُسَ مُزْمِعٌ أَنْ يَطْلُبَ الصَّبِيَّ لِيُهْلِكَهُ»، ‏فَقَامَ وَأَخَذَ الصَّبِيَّ وَأُمَّهُ لَيْلاً وَانْصَرَفَ إِلَى مِصْرَ، وَكَانَ هُنَاكَ إِلَى وَفَاةِ هِيرُودُسَ؛ ‏لِكَى يَتِمَّ مَا قِيلَ مِنَ الرَّبِّ بِالنَّبِيِّ الْقَائِل: «مِنْ مِصْرَ دَعَوْتُ ابْنى». (مت2: 13-‏‏14)‏.

فى 1 يونيو من كل عام تحتفل الكنيسة المصرية بذكرى تبارك ارض مصر بقدوم ‏العائلة المقدسة اليها، وفى ذلك المقال سنتناول تلك الذكرى من زاوية غير تقليدية ‏عبر سؤال مهم وهو: لماذا اختارت السماء دولة مصر لتكون الأرض الذى تهرب ‏اليها العائلة المقدسة من بطش هيرودس الملك؟ ولم يتم اختيار مكان أو بلد آخر؟ بعيدا عن تنبؤات العهد القديم ‏والرموز الروحية لذلك الحدث العجيب فى الأراضى المصرية، لكن هناك أسبابا ‏كثيرة للغاية لاختيار السماء لأرض مصر‏.

أولا- مصر قلب العالم ونقطة الارتكاز التى تمثل جغرافيته، والمدلول الروحى من تلك الزيارة هو أن المسيح جاء لكل الخليقة، ويتضح ذلك فى أشعياء ‏النبى بالعهد القديم الذى قال «وفى ذلك اليوم يكون مذبحا للرب فى وسط أرض ‏مصر» (أش١٩:١٩) وبالفعل يعتبر دير المحرق «درنكة» أسيوط من أهم ‏المحطات التى استقرت بها العائلة المقدسة ويشتهر هذا الدير باسم (دير العذراء ‏مريم) والمغارة التى سكنتها العائلة المقدسة هى أول كنيسة فى مصر بل فى ‏العالم كله.

ثانيا- من أسباب مجيء السيد المسيح للخليقة هو خلاص الإنسانية وإنقاذها من ‏الخطية، واسترجاع الإنسان بمكونه الروحى الذى كان حاضرا فى شخصية ادم ‏وحواء قبل السقوط عن طريق مخطط إبليس، وبالنظر إلى التاريخ المصرى القديم ‏نجد أن مصر كانت تكرم الإنسان وإنسانيته عن طريق الفلسفة الإنسانية والدينية ‏التى كانت تحكم المجتمع حينذاك، فمثلا قوانين ماعت الـ42 قانوناً، وهى تشير إلى الضوابط الأخلاقية العميقة فى الدين ‏المصرى القديم وعموم الحياة الاجتماعية، منها على سبيل الذكر وليس الحصر، أنا ‏لم أزنِ، أنا لم اسرق ارض احد، أنا لم اتهم احدا زورا، أنا لم أشتم احد، أنا لم ‏أهدد السلام، فتعاليم ماعت الـ42 بداخلها كل الضوابط الروحية والأخلاقية والتى ‏ظهرت بوضوح فى شريعة سيدنا موسى التى نزلت عليه فى جبل سيناء، وأيضا فى ‏موعظة السيد المسيح على الجبل، وهنا التلاقى الإنسانى بين ما جاء به السيد ‏المسيح للخليقة وبين فلسفة الحياة المصرية القديمة.‏

‏3- نزول أول شريعة للإنسانية من عند الله كانت على سيدنا موسى فى جبل ‏سيناء، وذلك هو المكان الذى مر منه السيد المسيح والعائلة المقدسة إلى الداخل ‏المصرى وهنا الرمز الروحى على قول السيد المسيح متى 5 :17-19 »17«لاَ ‏تَظُنُّوا أَنِّى جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ. وهنا كمال ‏العمل الإلهى فكلمته التى القاها وكتبها سيدنا موسى كشريعة على لوح حجرى، فى جبل ‏سيناء، تلك الكلمة تم تجسدها فى شخص السيد المسيح لتكون ناطقة ظاهرة ‏لحمية وليست حجرية» أيضا ظاهرة فى سيناء وارض مصر.‏

‏4- كانت مصر هى القلب النابض للعالم فى جميع المجالات والعلوم، وتوافر ‏لديها كل مقومات الحياة الصحية من غذاء وماء وصحة، وهذا ما كان يحتاجه اهم ‏طفل جاء إلى العالم ليساهم فى تكوين طفولته النفسية والصحية والأخلاقية، وهذا ‏ما حدث أيضا مع سيدنا موسى وقول الكتاب، فَتَهَذَّبَ مُوسَى بِكُلِّ حِكْمَةِ الْمِصْرِيِّينَ، ‏وَكَانَ مُقْتَدِرًا فِى الأَقْوَالِ وَالأَعْمَالِ.» (أع 7: 22)، هكذا كانت عظمة مصر ‏القديمة، والتى ظهرت أيضا فى قول الكتاب، وَصَاهَرَ سُلَيْمَانُ فِرْعَوْنَ مَلِكَ مِصْرَ، ‏وَأَخَذَ بِنْتَ فِرْعَوْنَ وَأَتَى بِهَا إِلَى مَدِينَةِ دَاوُدَ إِلَى أَنْ أَكْمَلَ بِنَاءَ بَيْتِهِ وَبَيْتِ الرَّبِّ ‏وَسُورِ أُورُشَلِيمَ حَوَالَيْهَا. الملوك الأول (3 :1)، فرغم ما كان يمتلكه سليمان ‏الحكيم من عظمة إلا لم تكتمل قوته إلا بعد أن صاهر فرعون مصر، ومن سليمان ‏وموسى إلى يوسف وأخير السيد المسيح، هكذا تكون مصر محبوبة عند الله.