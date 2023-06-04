تفاصيل ٣ شخصيات لـ منى زكي في عيد الأضحى

استطاعت الفنانة منى زكي أن تترك بصمة واضحة في الماراثون الرمضاني الماضي بعد مشاركتها في مسلسل "الوصاية" حيث قدمت قضية هامة جدا تشغل الرأي العام،و تستعد حاليا الفنانة منى زكي للمشاركة في الماراثون السينمائي لعيد الأضحي بـ3 أفلام.

وتستعرض بوابة الوفد تفاصيل الشخصيات التي تجسدها مني زكي قريبًا في 3 أفلام مختلفة ومن المقرر طرحهم في دور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحي لعام 2023.

منى زكي

مني زكي فتاة منحرفة في “القاهرة مكة”

تجسد مني زكي شخصية فتاة منحرفة أخلاقيا و تجمعها الحياة بشلة فاسدة ومشبوهة وتتمتع بإنحراف كبيرعن القيم والعادات للمجتمع الشرقي، حيث أنها نشأت وسط أسرة مُفككة، يعد أن والدها انفصل عن والدتها في سنٍ صغيرة.

وفي ليلية وضحاها تُقرر مني زكي فجأة الابتعاد عن هذا الطريق المشبوه، وإعلان التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إذ يحن قلبها إلي أداء فريضة الحج بصحبة والدها، وتعيش معه، حتى تبدأ صفحة جديدة وتودع حياتها القديمة وتبتعد عن زملاء السوء.

تعمل مني زكي من أجل الحصول على المال الحلال لتحجز تذاكر السفرهي ووالدها، وقبل الموعد بأسبوع تتعرض والدتها، التي تُجسد شخصيتها عارفة عبد الرسول، لحادث مروري ضخم، لتدخل مستشفى خاصا على الفور، إذ تطلب منها إدارة المستشفى إيداع مبلغ مالي في الخزينة أولا قبل البدء في علاج والدتها.

وتختلف أحداث الفيلم حيث تتعرض مني زكي للحيرة بين العودة إلى الطريق القديم أو التمسك بإعلان توبتها.

فيلم القاهرة مكة من بطولة كل من الفنان محمد ممدوح، وخالد الصاوي، محمد فراج، ومحمد علاء، جيهان الشماشرجي وغيرهم، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

منى زكي

مني زكي مريضة نفسيًا في الجواهرجي

تجسد الفنانة مني زكي ضمن أحداث فيلم الجواهرجي شخصية زوجة الفنان محمد هنيدي الذي يعمل جواهرجي كبير وله سيط في عالم المجوهرات والذهب، وتحدث بينهما مشكلات كثيرة تعرقل حياتهما، ووتتعب منى زكي وتقرر الذهاب إلى طبيب نفسي يقدم شخصيته الفنان آسر ياسين، ويحاول أن يعالجها من اضطراب سلوكي تعاني منه، ويلعب عليها أسرياسين ويستغلها لينصب على زوجها الجواهرجي وتتولي الأحداث في إطار كوميدي.

يشارك البطولة كل من الفنانة منى زكي والفنان محمد هنيدي، لبلبة، آسر ياسين وتارا عماد، وأحمد حلاوة وعرفة عبد الرسول، تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

مني زكي زوجة ضابط في السرب

تجسد الفنانة مني ذكي في أحداث فيلم السرب شخصية زوجة ضابط من ضباط الفيلم وتتعرض مني زكي لمواقف صعبة خلال أحداث الفيلم،وتتلخص أحداث الفيلم في إطار تشويقي أكشن، وجيث يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا، وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

ويشارك البطولة كل من العمل شريف منير، وأحمد السقا، محمود عبدالمغني، نيللي كريم، عمرو عبدالجليل، صبا مبارك، دياب، كريم فهمي، وهو تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.