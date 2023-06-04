هبة مجدي تخطف الأضواء بالأسود المجسم (صور)

خضعت الفنانة هبة مجدي لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

هبة مجدي

هبة مجدي تمزج بين الأناقة والجمال بالأسود المجسم

ظهرت الفنانة هبة مجدي بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسما باللون "الأسود"، مصمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بحذاء وشنطة سوداء، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

هبة مجدي

هبة مجدي تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت الفنانة هبة مجدي تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

هبة مجدي

من هي هبة مجدي

ولدت الفنانة هبة مجدي عبد المنعم "28 يوليو 1988"، وهي ممثلة مصرية، درست في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم نقد مسرحي وأيضا تدرس في معهد الموسيقي العربية بأكاديمية الفنون وأيضا لديها موهبة رقص الباليه منذ أن كان عمرها 5 سنوات، في عام 2016 تزوجت من الفنان المصري محمد محسن، وفي عام 2017 رزقت بطفلة اسمتها "دهب".

بدأت في مجال الفن والثمثيل بالتحاقها بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة الدكتور جمال سلامة ثم تدربت على يد المايسترو صلاح عرام وكانت معها آمال ماهر في ذلك الوقت ثم بعد ذلك اشتركت هبة في مسلسل بوجي وطمطم ثم مع أسطورة الكوميديا الراحل فؤاد المهندس في فوازير عمو فؤاد وكان في خلال عام 1998 حتي 2003.

هبة مجدي

أول أعمالها التلفزيونية كانت في مسلسل العيد ألوان من إخراج محمد رجائي حينما كانت في الصف الرابع الابتدائي وكانت تشارك فيه سمية الخشاب وشاركت أيضاً في العديد من مسلسلات الأطفال في ذلك الوقت وأيضاً مسلسل عائلة مجنونة جدا لفتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي.

هبة مجدي

أما عن بدايتها في مسلسلات الكبار فكان أولهم مسلسل قاسم أمين مع المخرجة إنعام محمد علي ثم مسلسل الإمبراطور مع المخرج جمال عبد الحميد ثم امرأة من نار مع الفنانة إلهام شاهين والمخرج أحمد صقر وبعدها قامت بدورها في مسلسل مباراة زوجية الذي كان من إخراج إنعام محمد علي وأيضا دورها في مسلسل سارة مع الفنانة حنان ترك والفنان أحمد رزق وكانت كلها أدوار صغيرة.