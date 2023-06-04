القاهرة 33.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الإثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الإثنين، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن يشهد الطقس غدًا نشاط رياح محدودًا مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على جنوب الصعيد.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفه على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدًا الإثنين:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.