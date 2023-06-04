خالد الغندور لجماهير القلعة الحمراء " لا تقلقوا الأهلى سيفوز "

قبل مباراة الأهلى والوداد

كتب الإعلامى خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي الذي يذاع على قناة الزمالك رسالة إلى جماهيرة الأهلى قبل لقاء الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد الغندور على الصفحة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" قائلا:" كل جماهير الأهلي متوترة قبل اللقاء لا تقلقوا الاهلي سيفوز".

ويستعد الأهلى بخوض لقاء نارى أمام الوداد المغربى مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولى من نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مواجهة الأهلي ونظيره الوداد المغربي في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد لحساب منافسات ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي تاريخ مواجهات الفريقين كما يأتي:

البداية مع مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مرحلة دور المجموعات عام 2011، حيث التقيا في القاهرة، وتعادلا بثلاثية لكل فريق، وأحرز للأهلي حينها عماد متعب ووائل جمعة ودومينيك داسيلفا، وفي مواجهة الإياب بالدار البيضاء تعادل الفريقان أيضًا بنفس النتيجة 1-1 وسجل هدف الأهلي محمد ناجي جدو.

أما ثاني مواجهات الأهلي والوداد، جاءت في مرحلة دور المجموعات عام 2016، وتعادل الفريقان في الإسكندرية على ملعب برج العرب سلبيًا، وفي الرباط تمكن الأهلي من الفوز بهدف من دون رد أحرزه رامي ربيعة من كرة رأسية.

والمواجهة الثالثة جاءت في مرحلة دور المجموعات عام 2017، وتمكن الأهلي من الفوز في الإسكندرية بهدفين من دون رد أحرزهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي، وفاز الوداد في الدار البيضاء المغربية بالنتيجة ذاتها.

أما المواجهة الرابعة جاءت في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في نفس العام 2017، حيث تعادل الفريقان في الإسكندرية على ملعب برج العرب بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي حينها مؤمن زكريا، وفي لقاء العودة بالدار البيضاء فاز الوداد بهدف للا شيء، وتمكن من الفوز باللقب الجاري تحت قيادة مديره الفني الحسين عموتة.

أما المواجهة الخامسة جاءت لحساب منافسات الدور نصف النهائي موسم 2019-2020، وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالدار البيضاء بهدفين نظيفين أحرزهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول، وفي لقاء الإياب بالقاهرة فاز الأهلي 3-1 أحرز للأهلي مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، وصعد الأهلي للنهائي واقتنص كأس البطولة على حساب الزمالك.