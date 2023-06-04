6 طرق للوقاية من هشاشة العظام أثناء الحمل

العظام مصنوعة من أنسجة حية للحفاظ على قوتهم، ويقوم جسم الإنسان السليم بتكسير العظام القديمة واستبدالها بعظام جديدة، وتتطور هشاشة العظام عندما يتم تكسير المزيد من العظام بدلاً من استبدالها.

والجزء الداخلي للعظم يشبه قرص العسل، وعندما يصاب شخص ما بهشاشة العظام، فإن العظام تشكل "جدران" قرص العسل ، تصبح أصغر، وتزداد المسافات بين العظام، يصبح الغلاف الخارجي للعظم أرق أيضًا. كل هذا يجعل العظام أضعف.

في الحالات الخطيرة لهشاشة العظام ، يمكن أن تؤدي الحركة البسيطة مثل السعال أو النتوءات الطفيفة إلى كسر في العظام، يُسمى أيضًا الكسر، ويعاني الأشخاص المصابون بهشاشة العظام أيضًا من صعوبة في التعافي من كسور العظام ، والتي يمكن أن تسبب أحيانًا ألمًا لا يزول، وتعتبر عظام الورك والعمود الفقري المكسورة خطيرة بشكل خاص، حيث يمكن أن تتسبب هذه الإصابات في فقدان كبار السن لحركتهم واستقلاليتهم.

كيف يمكن الوقاية من هشاشة العظام اثناء الحمل؟

تناول المزيد من البروتين

البروتين ضروري لنمو العظام وإصلاحها، لذا يجب الحرص على إضافة الأطعمة الغنية بالبروتين مثل العدس والأسماك والفاصوليا والبيض ومنتجات الألبان لإدارة هشاشة العظام.

كمية كافية من الأطعمة الغنية بالكالسيوم

الكالسيوم ضروري لبناء والحفاظ على عظام قوية وصحية، لذلك يجب إضافة منتجات الألبان والسردين والسبانخ واللوز التي تحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم إلى النظام الغذائي.

إضافة المزيد من فيتامين د

أكدت الأبحاث أن تناول فيتامين د بانتظام يسمح للجسم بامتصاص الكالسيوم المضاف إلى النظام الغذائي، ويمكن أن يساعد التعرض الكافي للشمس أيضا مع إضافة مجموعات غذائية غنية بفيتامين (د) مثل الأسماك والكبد والبيض في تعزيز كثافة العظام.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

الأحماض الدهنية أوميجا 3 مضادة للالتهابات وقد تساهم في صحة العظام، وذلك عن طريق تضمين بذور الشيا والجوز والأسماك الدهنية وبذور الكتان في نظامك الغذائي.

الحد من استهلاك الكحول والكافيين

يجب الحرص على تجنب أو الحد من الاستهلاك اليومي للكحول والكافيين خاصة خلال فترة الحمل، وذلك لأنها يمكن أن تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

ممارسة الرياضة بانتظام

يجب الحرص على الانخراط في تمارين تقوي العضلات والقوة الأساسية مثل اليوجا أو البيلاتيس أو حتى السباحة، ولكن تحت إشراف خبير لياقة بدنية وطبيب.