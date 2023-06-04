أبو شقة يطالب النواب بتقديم حلول ومقترحات لعلاج الأزمة الاقتصادية

أكد المستشار بهاء أبوشقه وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، أنه مع كامل التقدير والإحترام لكل رأى وعدم المصادرة على حرية الرأى والتعبير ، فإنه مما لاشك ولاريب فيه أن الاقتصاد العالمى فى كل بلدان العالم ، يعانى من أزمة غير مسبوقة أثرت على اقتصاديات دول كبرى، ويعلم القاصى والدانى أن العالم يمر بأقصى التحديات الاقتصادية التى أثرت فة إقتصاديات دول كبرى .

جاء ذلك فى كلمة المستشار "أبوشقة" خلال رده على النائب محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ فى الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة اليوم الأحد لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024.

وقال " أبوشقة" من الأصول المستقر عليها فى المعارضة الوطنيه أن تكون أمام عرض السلبيات والأخطار، أمام إيجاد الحلول فى إطار ماهو ممكن ،وطلب " ابوشقة " النائب أن يقدم الحلول والمقترحات التى يرى أن فيها مواجهه أوحلا للتحديات الاقتصاديه التى لم تقصر على الدوله المصرية ،وإنما إمتد أثرها إلى كافة بلدان العالم بعد جائحة كورونا ،والحرب الروسية الاوكرانيه ،ومانجم عنهما من أزمة اقتصادية عالمية .

يذكر أن النائب محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ قال أن التقرير يدعو للإحباط مطالبا الحكومة بإعادة النظر فى هذا التقرير فالتقرير بهذا الشكل غير مرض ويجب إعادة النظر فيه