محافظ جنوب سيناء يلتقى عمدة مدينة نيش الصربيه

اتفاقية التوأمة بين شرم الشيخ ونيش وأهمها تنشيط التعاون في المجال السياحى، وذلك على هامش زيارتة لجمهورية صربيا على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين، التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع دراجنا سيتيروفسكى عمدة مدينة نيش الصربية.



وتم بحث تنفيذ بنود اتفاقية التاخى بين مدينتي شرم الشيخ المصرية ونيش الصربية والتي وقعت في مدينة شرم الشيخ في مايو من العام الماضي، والتي سبقها زيارات متبادلة للوفود.



وتشمل الاتفاقية العديد من الأعمال المشتركة، وأهمها تنشيط التعاون السياحى بين المدينتين وتبادل الزيارات، وتم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين وقد لاقى الشال البدوى السيناوى استحسان الجميع.