موعد طرح فيلم تاج لـ تامر حسني بالسينمات

يستعد الفنان تامر حسني، لطرح فيلمه الجديد تاج، وذلك يوم 28 يونيو بالسينمات، ومن المقرر أن يخوض به موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

ويشار إلى أن تتبع أحداث الفيلم حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

وتدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون.

فيلم تاج، بطولة تامر حسني، وساندي وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال الفنان تامر حسني

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، فيلم بحبك، بطولته وتأليفه وإخراجه، وشارك بجانبه كلا من : "هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخة، هدى المفتي، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، عاليا راشد، وشهد الشاطر وآخرون.

تتناول الأحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.