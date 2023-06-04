برشلونة يواجه سيلتا فيجو بختام الدوري الإسباني الليلة

يستعد فريق برشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرناندير لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.

وحسم فريق برشلونة لقب الدوري الإسباني قبل جولتين من ختام المسابقة، ليتوج باللقب الـ27 في تاريخه، ويقلص الفارق مع غريمه ريال مدريد في قائمة أكثر الفرق المتوجة بالليغا إلى 8 ألقاب، وأصبح هذا اللقب هو الأول لبرشلونة منذ 3 مواسم كما أنه أول لقب للدوري بعد رحيل ليونيل ميسي عن الفريق.

ويعتبر لقب الدوري الإسباني هو الأول لـ تشافي كمدير فني لبرشلونة في الدوري وثاني ألقابه مع الفريق هذا الموسم بعد التتويج بلقب بطولة السوبر الاسباني على حساب ريال مدريد.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

وتنطلق مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، ويتولي مهمة التعليق على المباراة الجزائري حفيظ دراجي.

قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو

شهدت قائمة برشلونة غياب الثنائي سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بعد قرار رحيلهما عن برشلونة نهاية الموسم.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من:-

تير شتيجين - عثمان ديمبلي - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - إيناكي بينا - كريستينسين - ماركوس ألونسو - فرانك كيسيه - سيرجيو روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينها - كوندي - إيريك جارسيا - جافي - بابلو توريس - أرنوا تيناس - أوناي هيرنانديز - مارك جويو - ب أو بريم - داني رودريجيز.

ميدو يحضر مئوية سيلتا فيجو قبل مباراة برشلونة

يُقيم نادي سيلتا فيجو إحتفالية مساء اليوم الأحد قبل مواجهة برشلونة بمرور 100 عام على تأسيسه، حيث أُسس النادي يوم 23 أغسطس 1923، وسبق لأحمد حسام ميدو الاحتراف في صفوفه عام 2003، قادما من أياكس الهولندي.

ووجه سيلتا فيجو الدعوة لنجومه السابقين وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو، باعتباره سفيرا لمئوية النادي، على أن يتم تكريمه قبل انطلاق مباراة برشلونة غدا، الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتل سيلتا فيجو المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بعدما حقق الفوز في 10 وتعادل 10 وخسر 17 لقاء، وضمن البقاء في لا ليجا.