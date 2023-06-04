إزالة 4 حالات تعدى بناء بدون ترخيص بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المركز ، اليوم الأحد، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ٤ حالات تعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون بالحلفاية قبلى بحضور محاسن الصاوى رئيس الوحدة المحلية لقرية الحلفاية ، وباستخدام معدات الوحدة المحلية وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة ، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت وعلى مساحة ٦قرايط و٩٠ متر بزمام قرية الحلفاية قبلى، وتمت إزالتها حتى سطح الأرض، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.