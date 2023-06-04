غدا.. شيخ الأزهر و رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي يفتتحان مسجد «الظاهر بيبرس»

يفتتح الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مولين أشيم باييف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي؛ مسجد «الظاهر بيبرس»، اليوم الأحد، وذلك بعد طول إتمام التجديدات والانتهاء من كافة أعمال الصيانة والترميم، حيث بدأ مشروع ترميمه عام 2007، ثم توقف عام 2011، و استؤنف عام 2018 بمنحة من دولة كازاخستان.

ويُعد مسجد الظاهر بيبرس من أهم مساجد القاهرة التاريخية، حيث أنشأه الملك الظاهر بيبرس البندقداري سنة 665ه/1267م، وأكمل بناءه في شهر شوال سنة 667هـ، الموافق يونيه 1269م، ويشبه تخطيط مسجد الظاهر بيبرس المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.



وهو التخطيط نفسه الذي جاء عليه جامع أحمد بن طولون، من حيث الصحن المحاط بـ4 إيوانات وتعلو محرابه قبة.

ويبلغ طول الجامع 108 أمتار وعرضه 105 أمتار، وطول ضلع قبته 20 مترًا، وهي أكبر قبة مقامة فوق محراب، وللمسجد 3 بوابات رئيسية بارزة عن الواجهات الثلاث عدا الواجهة الجنوبية الشرقية.

وبحسب الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، تدخل في بناء المسجد مواد الرخام والأخشاب التي أحضرها الظاهر بيبرس من قلعة يافا في فلسطين التاريخية، بعد أن استعاد المدينة من الصليبيين عام 1268.

يقع المدخل الرئيسي للمسجد في منتصف الواجهة الشمالية الغربية، فيما تغطي ساحة المدخل الرئيسي قبة، وكانت تعلوه مئذنة لكنها تهدمت، وفي زمن الحملة الفرنسية حوله الغزاة إلى قلعة وجعلوا مئذنته برجا دفاعيا.

وتتميز العلاقات التاريخية بين الأزهر وكازاخستان بترابط قوي، والذي ترسخ من خلال التبادل العلمي والثقافي والدعوي بين الطرفين، واستعداد الأزهر الدائم لدعم كازاخستان بكل ما تحتاجه من منح دراسية وتدريب متخصص، والترحيب بأئمة كازاخستان للدراسة في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لتعزيز مهاراتهم في التواصل ودراسة المشكلات المعاصرة وتفنيد أفكار الجماعات المتطرفة.

ويشهد الافتتاح عدد من الوزراء والسفراء والقيادات الدينية الكازاخية والمصرية، في مقدمتهم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والسفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة.