تعطل ناقلة بترول بقناة السويس وعودة الملاحة خلال ساعة.. فيديو

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وصول 3 قاطرات لدفع ناقلة بترول تعطلت ماكيناتها خلال عبور القناة، والأمر لن يستغرق أكثر من ساعة.

وأضاف أن المركب وصلت إلى الكيلو 17، وبالتالي نستطيع تحريك باقي قافلة الشمال، وهم عبارة عن ثماني مراكب.

وأشار إلى أن قافلة الجنوب تعمل بصورة جيدة، مؤكدًا أنه سيتم إعادة الملاحة في قناة السويس خلال ساعة بحد أقصى.

وذكر أن جميع الأمور في قناة السويس تحت السيطرة، موضحًا أن القطاع الجنوبي ليس به أي مشكلة، ويعمل بصورة جيدة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد.