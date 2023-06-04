وفاة موظفة داخل مدرستها تعرضت لأزمة قلبية بالشرقية

توفيت موظفة إدارية بمدرسة الشهيد طيار محمد سمير الإبتدائية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، إثر تعرضها لأزمة قلبية أثناء تواجدها في مقر عملها.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوفاة منال محمد المهدي 57 عامًا كاتب أول بمدرسة الشهيد طيار محمد التابعة للإدارة، إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء تواجدها بالمدرسة.

على الفور، تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقلها إلى الوحدة الصحية بجوار المدرسة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وفاتها إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإنهاء تصريح الدفن، وتحرر المحضر اللازم.

ونعى المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ومحمد رمضان غريب وكيل المديرية، ومديرو عموم المديرية، ومديرو عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم، الفقيدة المتوفاة إلى رحمة مولاها، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.