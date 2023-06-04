ختام الدوري الإسباني الليلة بمواجهات مشتعلة.. 6 أندية يحاصرها الهبوط

تُقام اليوم الأحد منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 22/2023، وذلك بإقامة 10 مواجهات من العيار الثقيل، فبالرغم من حسم فريق برشلونة للقب الدوري، إلا أنه لم يتحدد سوي فريقين من الهابطين ويتبقي مقعد واقعد سيتحدد الليلة.

ومن المنتظر أن، يهبط 3 فرق للدرجة الثانية، حيث هبط ناديا اسبانيول والتشي، ويبقى تحديد هوية الفريق الأخير الذي سيتحدد الليلة بعد ختام المواجهات الساخنة.

وتقتصر الخانة الفارغة من الهابطين على 6 فرق مهددة بالوقوع في شبح الهبوط وهم بلد الوليد الذي يحتل المركز الثامن عشر (39 نقطة)، متخلفا بفارق نقطة عن سيلتا فيجو وألميريا، فى حين تملك فرق فالنسيا وخيتافي وقادش 41 نقطة، وجميع هذه الفرق يتهددها شبح الهبوط.

ونعرض جدول مواعيد مباريات اليوم بالجولة الختامية للدوري الإسباني كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا ورايو فاليكانو، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 3.

ريال سوسيداد وإشبيلية، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

ريال مدريد وأتليتك بلباو، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

فياريال وأتليتكو مدريد، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

أوساسونا وجيرونا، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 7.

ريال بيتيس وفالنسيا، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

سيلتا فيجو وبرشلونة، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

بلد الوليد وخيتافي، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

إلتشي وقادش، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 3.

إسبانيول وألميريا، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 7.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم كالتالي:

1- برشلونة 88 نقطة

2- ريال مدريد 77 نقطة

3 – أتلتيكو مدريد 76 نقطة

4 – ريال سوسيداد 68 نقطة

5 – فياريال 63 نقطة

6 – ريال بيتيس 59 نقطة

7 – أوساسونا 50 نقطة

8 – أتلتيك بيلباو 50 نقطة

9 – جيرونا 49 نقطة

10 – رايو فاييكانو 49 نقطة

11 – إشبيلية 49 نقطة

12 – ريال مايوركا 47 نقطة

13 – قادش 41 نقطة

14 – خيتافي 41 نقطة

15 – فالنسيا 41 نقطة

16 – ألميريا 40 نقطة

17 – سيلتا فيجو 40 نقطة

18 – بلد الوليد 39 نقطة

19 – إسبانيول 36 نقطة

20 – إلتشي 24 نقطة.