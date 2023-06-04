سقوط صاحب مكتب مقاولات استولى على 5 ملايين جنيه بسوهاج

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط صاحب مكتب مقاولات فى سوهاج ويقيم بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج لاستيلائه على مبلغ 5 ملايين جنيه من 7 أشخاص لتوظيفها فـى مجال المقاولات العمومية والاستثمار العقارى.

كان مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من يفيد ورود محضرا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو محمود ع خ ا 65 سنة بالمعاش و6 آخرين ويقيمون دائرة مركز المراغة بتضررهم من عبد الرحيم م ا ع 40 سنة صاحب مكتب مقاولات ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "5.000.000 " خمسة مليون جنيهاً لتوظيفها فـى مجال المقاولات العمومية والاستثمار العقارى من خلال شركة الصاحى للمقاولات العمومية الخاصه به مقابل أرباح شهريه إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى توللت التحقيق.

وقائع نصب بذات السياق

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب شركة مقاولات، مقيم بمحافظة الجيزة) والمطلوب التنفيذ عليه فى 178 حكم حبس جزئى ومستأنف "شيكات، تبديد"، بإجمالى مدة حبس 256 سنة و5 شهور، حال تردده على إحدى شركات المقاولات بدائرة القسم. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

فيما ألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي مقاول هارب من 256 سنة سجن، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكان رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل قد تمكن من ضبط صاحب شركة مقاولات ، مقيم بمحافظة الجيزة والمطلوب التنفيذ عليه فى 178 حكم حبس جزئى ومستأنف "شيكات – تبديد" بإجمالى مدة حبس 256 سنة و5 شهور ، حال تردده على إحدى شركات المقاولات بدائرة القسم .

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.