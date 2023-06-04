الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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السيسي يستقبل رئيس موريتانيا في قصر الاتحادية.. فيديو

السيسي يستقبل رئيس
السيسي يستقبل رئيس موريتانيا في قصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الموريتاني، محمد ولد الغزواني، في قصر الاتحادية، وسط مراسم استقبال رسمية.

ويزور الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني القاهرة، لبحث العديد من الاتفاقيات في إطار التعاون المشترك بين البلدين، ومن المقرر إجراء مباحثات قمة مع الرئيس السيسي.

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس السيسي مؤخرًا، وزير الخارجية والتعاون الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والقائم بأعمال سفارة موريتانيا بالقاهرة. 

توطيد العلاقات المصرية مع موريتانيا

وقدم وزير الخارجية الموريتاني رسالة خطية من رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني، إلى الرئيس السيسي، أعرب فيها عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعباً، ورغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. 

وأعرب السيسي عن تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، وتقديم المساعدة في تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في موريتانيا في كافة المجالات. 

 

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