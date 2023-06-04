تحركات خطيرة من الصين حول مدمرة أمريكية.. فيديو

أعلنت البحرية الأمريكية، إجراء سفينة من الصين، تحركات "خطيرة" حول مدمرة أمريكية في مضيق تايوان.

وأوضحت القيادة الأمريكية، أن السفينة الصينية تجاوزت المدمرة الأمريكية من الجانب الأيسر ثم اعترضت طريقها على بعد 150 مترًا ومرت مجددًا أمام مقدمة المدمرة الأمريكية من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر على بعد ألفي متر، وتابعت الإبحار إلى جانب المدمرة الأمريكية التي اقتربت منها إلى مسافة تبعد عنها أقل من 150 مترًا. ووقع هذا الحادث عندما كانت المدمرة الأمريكية تبحر إلى جانب السفينة الكندية في مضيق تايوان.

تصاعد التوتر بين الصين وأمريكا

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين في المنطقة، إذ أدى حادث جوي بين البلدين إلى سقوط طائرة تدريب صينية وتحطم طائرة أمريكية في البحر.

فيما دافع وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، عن إبحار سفينة حربية عبر مسار مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية في مضيق تايوان وقال إن مثل هذه الدوريات بزعم "حرية الملاحة"، هي استفزاز للصين، وأن الصين ليس لديها مشكلات مع المرور الحر ولكن "يجب علينا منع المحاولات التي تحاول استخدام تلك الحريات المرتبطة بالملاحة (الدوريات) - ذلك الممر الحر- لممارسة الهيمنة على الملاحة".

وتعتبر المنطقة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للصين وتشمل مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، وهي موضع خلافات بين الصين ودول المنطقة، وتصاعدت التوترات مؤخرًا بسبب الحادث الجوي والدوريات البحرية التي تنفذها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة. وتثير هذه الحوادث مخاوف من وقوع حادث محتمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد بين البلدين في وقت تتصاعد فيه التوترات بالفعل.

نزاعات صينية مع دول الجوار

توجد العديد من النزاعات والخلافات بين الصين ودول المنطقة المجاورة، وتركز هذه النزاعات حول الحدود البرية والبحرية والموارد الطبيعية والسيادة.

ومن بين النزاعات الأخرى التي تشهدها المنطقة، نزاع حول تايوان، وتدعي الصين سيادتها على تايوان، في حين تعتبر تايوان دولة مستقلة. وقد تسبب هذا النزاع بتصعيد التوترات بين الصين والولايات المتحدة، التي تدعم تايوان.

وتوجد جهود دولية لحل هذه النزاعات، وتشمل هذه الجهود الجهود الدبلوماسية والقانونية والعسكرية.