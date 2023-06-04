أعمال بليغ حمدي على مسرح الجمهورية.. الليلة

تستضيف دار الأوبرا المصرية، حفلًا غنائيًا اليوم الأحد، على خشبة مسرح الجمهورية، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن مجموعة مختارة من مؤلفات الموسيقار بليغ حمدي الرومانسية.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل نخبة من أجمل أعمال الطرب الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدي، منها: "سواح، أعز الناس لعبد الحليم حافظ، "حب ايه"،"بعيد عنك" لأم كلثوم، "حكايتى مع الزمان،"وحشتوني" لوردة الجزائرية،" تحبنيش بالشكل ده" لفايزة أحمد، ولفايدة كامل هما "ليه لأ"، و"ليه فاتنى ليه"، ويغنى فيها كل من أميرة أحمد، ومؤمن خليل، وحسام حسني، حسناء.

معلومات عن الموسيقار بليغ حمدي

المعروف أن الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدي ولد فى حى شبرا بالقاهرة فى 7 أكتوبر عام 1931 وكان والده يعمل أستاذا للفيزياء فى جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا) أتقن العزف على العود وهو فى التاسعة من العمر وفى سن الثانية عشر حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك.

التحق بمدرسة شبرا الثانوية، فى الوقت الذى كان يدرس فيه أصول الموسيقى فى مدرسة عبد الحفيظ امام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري.

وقدم عديد من ألحانه لكبار المطربين الوطن العربي أبرزهما "أم كلثوم"، و عبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية، وشادية، ونجاة الصغير، وصباح، ومحمد رشدي، وسميرة سعيد، وميادة الحناوي.. وغيرهم من أشهر مطربى زمن الفن الجميل، كما تزوج من الفنانة وردة وشكل معها ثنائيا غنائيا.