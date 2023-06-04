المنيا تتخطى المستهدف من توريد القمح بنسبة 106.4%

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن استمرار عمليات توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023 ، حيث تم توريد 389 ألف طن ، من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف بنسبة 106.4% ، مؤكدا ً أن المساحة المنزرعة تبلغ 243 ألف فدان لهذا العام ، ووجه المحافظ بالإستمرار في أعمال التوريد ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن فى ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.