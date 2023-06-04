فحص 4 ملايين و906 آلاف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الفحص السمعى لـ4 ملايين 906 آلاف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، منذ انطلاقها فى سبتمبر 2019.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ34 بدلا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.

وأشار «عبدالغفار» إلى تحويل 272 ألفا و988 طفلا من إجمالى الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدى، بعد أسبوع من الفحص الأول، وفى نفس الوحدة التى تم فحصهم بها، كما تم تحويل 31 ألفا و865 طفلا، بعد الاختبار الثانى إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعى حالته.

وقال إن المبادرة تأتى فى إطار التوسع فى التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، باتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذى ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشيًا مع رؤية «مصر 2030».

ونوه «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعى للأطفال بدءًا من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية فى جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثانى، لا يعنى الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.