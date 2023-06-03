ماشية وأغنام لمكافحة حرائق الغابات في كاليفورنيا| شاهد

نشرت السلطات الأمريكية ماشية وأغنام لمكافحة حرائق الغابات في كاليفورنيا، وظيفتها لا تقتصر فقط على تناول الأعشاب، ولكنها تستخدم في مكافحة الحرائق أيضًا.

حرائق الغابات في كاليفورنيا

واكد رُعاة الماعز، تعاونهم مع السلطات البيئية في الولايات المتحدة الأمريكية ، من خلال نشر أغنامهم في غابات لتناول أعشابًا قد تكون وقودًا للحرائق ، ما يُسهم في كبح تمدد ألسنة النيران ومنع وصولها إلى المنازل.

وتعاني ولاية كاليفورنيا خلال السنوات الأخيرة، من حرائق ضخمة تلتهم غاباتها، وسط ماحولات السلطات العثور على طرق لوقفها.

حرائق الغابات في كاليفورنيا

واكدت السلطات أن استخدام الأغنام ، هو حل "صديق للبيئة" ، بدلا من آلات إزالة الأعشاب المسببة للضوضاء والتلوث.

حرائق كاليفورنيا تمتد بلا هوادة وإخلاء الآلاف من المنازل



أخلت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، 10 آلاف شخص من منازلهم، جراء امتداد حرائق الغابات بلا هوادة في ربوع الولاية، وكأنها محاصرة بالنيران.

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وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد ألسنة النيران والأدخنة بشكل ضخم، خلال مكافحة رجال الإنقاذ حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في محاولة للسيطرة على الحرائق.

قالت سلطات مكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن حريقا خارج متنزه يوسميتي الوطني شرد الآلاف "يظهر سلوكا غير مسبوق"، مضيفة أنه يتحرك بسرعة كبيرة، ما يعرض جهود الإخلاء إلى الخطر بسبب ضيق الوقت، جاذ ذلك خلال تقرير مصور مذاع عبر قناة العربية.

السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا

وامتد حريق أوك فاير، حتى الآن إلى أكثر من 16700 هكتار من الأراضي، ودمر ما لا يقل عن 7 بنايات، وفقا لمسؤول كتيبة الإطفاء، جون هيجي، وأجبر حوالي 3 آلاف شخص على الأقل على الخروج من منازلهم، وفقا لمكتب حاكم الولاية، جافين نيوسوم، منذ أن بدأ الحريق يوم الجمعة في سفوح سييرا نيفادا. ويشارك نحو 25 ألف عنصر إطفاء في الجهود الجارية، وقد تم احتواء 10% فقط من الحريق.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان:" باستخدام المواشي والأغنام.. طريقة في كاليفورنيا لوقف تمدد حرائق الغابات".

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